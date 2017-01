Facebook hat am Sonntag angekündigt, gemeinsam mit dem Recherchebüro Correctiv in Deutschland gegen Fake News vorgehen zu wollen. War der politische Druck in Deutschland so groß, dass Sie mit dieser Partnerschaft reagieren mussten?

Dan Rose: Wir haben bereits im Dezember vergleichbare Bemühungen in den USA gestartet. Dort haben wir uns mit einer ganzen Reihe von unabhängigen Drittanbietern zusammengetan, die auf Faktencheck spezialisiert sind. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass unsere Nutzer zusätzliche Informationen erhalten, wenn sie umstrittene Artikel teilen wollen. Uns geht es darum, dass ernsthafte Falschmeldungen auch als solche erkannt und dem Facebook-Nutzer entsprechend dargestellt werden. Deutschland ist unser erstes Land außerhalb der USA, in dem wir diese Strategie auch anwenden und wir planen die Expansion in weitere Länder.

Warum benötigt Facebook überhaupt Drittanbieter für den Faktencheck? Könnte das nicht auch intelligente Technologie bewältigen?

Wir erachten es als sehr wichtig, dass Menschen in diesen Vorgang involviert sind – und dass es nicht Facebooks Rolle sein kann, diese Überprüfungen selber durchzuführen. Deswegen sind Kooperationen mit unabhängigen Partnern, die Spezialisten in Sachen Faktencheck sind, für uns der richtige Weg.