Wenn die Länge der Schlange etwas über die Erwartungshaltung bei der Neuvorstellung eines neuen Mobiltelefons aussagt, dann ist das Selbstbewusstsein des chinesischen Elektronikkonzerns berechtigt. Mehr als 1000 Medienvertreter und Kunden drängten sich vor dem Beginn der Pressekonferenz vor der Messehalle in die die Chinesen zum Launch des P10 geladen hatten. Der Andrang war so groß, dass die Produktvorstellung selbst erst mit deutlicher Verspätung beginnen konnte.

Das P10 und sein großer Bruder P10 Plus sind Huaweis neue Flaggschiffe. Zusammen mit den im halbjährlichen Wechsel erscheinenden Mate-Modellen ist die P-Serie Huaweis Speerspitze beim Kampf um die Kunden, erwarteter Profit- und Prestigebringer und entscheidend für den Masterplan des Konzerns.

BKK Communication Equipment hatte 2016 einen Marktanteil von 4,8 Prozent. Das chinesische Unternehmen konnte 72.408600 Smartphones verkaufen. Allerdings sind in dieser Rechnung nicht die gesondert aufgeführten Zahlen von Oppo enthalten. Das Unternehmen ist eine Tochter von BKK.

Huawei liegt mittlerweile auf Rang drei der weltgrößten Smartphone-Bauer. Einzig Samsung und Apple verkaufen noch mehr Smartphones. Für die Chinesen ist das nicht mehr als ein temporärer Zustand. „Wir werden in absehbarer Zeit auf Platz zwei vorrücken“, tönte Huaweis Smartphone-Chef Richard Yu bereits im Januar. Gemeint ist das Jahr 2018, bis 2021 will das Unternehmen beim Marktanteil dann auch Samsung hinter sich lassen. Das klingt mindestens ehrgeizig, für so manchen Branchenbeobachter auch nach Größenwahn. Aktuell ist der Abstand zu den großen Zwei schließlich beträchtlich (siehe Infobox).



P10 und P10Plus sind absolute Oberklasse-Geräte. Verbaut sind ein pfeilschneller Prozessor und ein großer Akku mit Schnelllade-Funktion. Das Huawei P10 Plus wird sogar weltweit das erste Smartphone mit 4.5G sein. Es verfügt über vier LTE-Antennen, üblicherweise bieten Smartphones nur zwei LTE-Antennen.