"Hier gibt's freies WLAN" steht auf den Gehwegplatten am Marktplatz in Halle/Saale.

Eine brisante Lücke in der WLAN-Verschlüsselung ermöglicht es Hackern, auch in vermeintlich sicheren Funkverbindungen Passwörter und andere sensible Daten mitzulesen. Was Sie jetzt wissen müssen und wie Sie sich schützen.

Eigentlich hat das mittlerweile mehr als zehn Jahre alte Verschlüsselungsverfahren WPA2 einen exzellenten Ruf, wenn es darum geht, Computer, Smartphones oder andere vernetzte Büro- und Hausgeräte sicher und gegen Mitlesen durch Unbefugte mit schnurlosen WLAN-Basisstationen zu verbinden. Nun aber haben Mathy Vanhoef und Frank Piessens, zwei belgische IT-Sicherheitsforscher der Universität Leuven, eine schwere Schwachstelle in der Verschlüsselung entdeckt (die technischen Details haben sie hier publiziert). Danach sind Hacker selbst bei korrekt verschlüsselten Funknetzen in der Lage, sich in die Verbindung einzuklinken und beispielsweise Anmeldedaten, Nutzernamen und Passworte im Datenstrom mitzulesen. Die Lücke ist so brisant, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) kurz nach Bekanntwerden des Problems die offizielle Warnung veröffentlicht hat, "WLAN-Netzwerke bis zur Verfügbarkeit von Sicherheits-Updates nicht für Online-Transaktionen wie Online Banking und Online-Shopping oder zur Übertragung anderer sensitiver Daten zu nutzen". Nach Angaben des WLAN-Herstellerverbandes Wi-Fi Alliance gibt es bisher keine Anzeichen dafür, dass die Lücke bereits von Angreifern ausgenutzt wurde. Das allerdings ist zunächst einmal nur eine erste Einschätzung.

Wer ist betroffen? Erst einmal so gut wie jeder Nutzer eines Smartphones, Laptops oder sonstigen Gerätes, das via WLAN-Verbindungen aufs Internet zugreift oder in einem Netzwerk kommuniziert. Die KRACK genannte Sicherheitslücke (für Key Re-Use Attack) ist deshalb so brisant, weil sie ausnahmslos alle aktuellen Betriebssysteme - also Android, iOS, Linux, MacOS und Windows - betrifft. Und sie betrifft Smartphones und Basisstationen gleichermaßen, weil sie quasi technischer Bestandteil einer Basisfunktion des Verschlüsselungsverfahrens WPA2 ist.

Zwar ist es üblich, dass Sicherheitsforscher beim Entdecken von Lücken die IT-Hersteller vorab über ihre Erkenntnisse informieren. Gerade bei besonders brisanten Schwachstellen, insbesondere, wenn das Risiko besteht, dass sie möglicherweise durch Hacker bereits ausgenutzt werden, ist der zeitliche Vorlauf zwischen Warnung der Industrie und Veröffentlichung der Information über die Lücke kurz. Dann haben die Hardwarehersteller nicht unmittelbar eine Reparatursoftware - einen sogenannten Sicherheits-Patch - parat. Anwender müssen sich also erst einmal selbst schützen. Mehr dazu lesen Sie auf Seite zwei. Wo liegt das Problem? Was KRACK so brisant macht ist, dass das Problem nicht - wie sonst oft - durch einen Programmfehler in einzelnen Geräten ausgelöst wird. Vielmehr liegt die Lücke im Konzept des Verschlüsselungsverfahrens selbst. Die belgischen Forscher nutzen nämlich eine Kernfunktion von WPA2 aus, die eigentlich ermöglichen soll, dass die Verbindung zu einem zuvor bereits genutztem WLAN-Zugang auch bei schwachem, wackeligem Netz wieder aufgebaut werden kann. Möglich macht das eine Funktion, die in den WLAN-Standards 802.11r und 802.11s definiert und in vielen Routern und Endgeräten aktiviert ist. Weil dafür Basisstation und Endgerät teils mehrfach einen temporären Code austauschen, ist es möglich, dass sich Hacker in diesen Schlüsselaustausch einklinken. Gegenüber dem Endgerät tun sie dabei so, als seien sie die Basisstation, gegenüber der Basisstation geben sie sich als Endgerät aus. Dieses Angriffsmodell ist länger schon als "Man-in-the-Middle-Attack" bekannt; ein Angriff mit dem Feind in der Mitte zwischen den ahnungslosen Beteiligten. Das WPA2-Verfahren lässt es nun zu, dass - zumindest, wenn das Endgerät schon einmal korrekt mit der WLAN-Basisstation verbunden war - Funkverbindungen aufgebaut werden, ohne dass noch einmal der geheime Netzzugangsschlüssel selbst zwischen Endgerät und Basisstation ausgetauscht wird. Stattdessen reicht es, einen temporären Code abzugleichen, der im Normalfall nur einmal gültig ist. Vanhoef und Piessens ist es aber gelungen, diesen Code sozusagen zu recyceln; daher der Name Key Re-Use Attack. Dieser Fehler im Sicherheitskonzept von WPA2 muss nun von allen Herstellern behoben werden.

Was machen die Smartphone- und Tablet-Hersteller? Im Fall von Android-Geräten sprechen die belgischen Sicherheitsforscher von einer "besonders verheerenden Variante" des Angriffs, die den Zugriff auf die sensiblen Daten besonders einfach mache. Dabei gilt die ältere Android-Version 6.0, die Schätzungen zufolge noch auf gut 40 Prozent der mobilen Geräte läuft, als besonders gefährdet. Google hat die grundsätzliche Anfälligkeit seiner Android-Software in einer Stellungnahme gegenüber Cnet.com bestätigt und angekündigt, für "die betroffenen Geräte in den nächsten Wochen" Reparaturprogramme bereitzustellen. Angesichts der potenziellen Masse betroffener Android-Systeme klingt das überraschend geruhsam. Problematisch ist zudem, dass - selbst wenn Google im Rahmen seiner monatlichen Sicherheits-Updates auch einen Schutz gegen KRACK veröffentlicht - diese Updates zum einen nur für neuere Android-Versionen verfügbar sind und zum anderen längst nicht jeder Smartphone-Hersteller diese Updates auch zeitnah an Nutzer seiner Telefone verteilt. Laut einer Auswertung des Magazins Connect sind nur wenige Hersteller so schnell wie Google selbst, manche patchen nur zweimonatlich, andere - speziell viele Billighersteller - reichen die Updates gar nicht weiter. Und wer ein Android-Handy besitzt, das älter als zwei Jahre ist, bekommt meist keinerlei Aktualisierung mehr. Apples neues Betriebssystem iOS 11 gilt Sicherheitsforschern zufolge schon aktuell als recht angriffsresistent gegen die neuen WLAN-Angriffe. "Krack ist zwar eine denkbare aber eher uninteressante Bedrohung", schreibt etwa der Sicherheitsexperte Kevin Beaumont. Online-Berichten zufolge testet Apple aktuell aber noch zusätzliche Reparaturprogramme für die aktuellen Versionen seiner Betriebssysteme iOS, watchOS, tvOS und macOS. Anders sieht es bei Nutzern älterer iOS-Versionen. Wer dort sicher gehen will, dass niemand mitliest, muss über die Einstellungen-App auf iOS 11 aktualisieren. Besitzer älterer Geräte wie das iPhone 5, 5c und den iPads der vierten Generation, für die Apple kein iOS 11 mehr anbietet, gehen vorerst leer aus.