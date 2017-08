In den vergangenen 20 Jahren haben Tausende von Software-Ingenieuren bei Amazon am Thema Maschinelles Lernen gearbeitet. Wir wagen zu behaupten, dass wir das Unternehmen sind, das KI und ML am längsten als Business Technologie einsetzt. Wir wissen, dass innovative Technologien immer dann Fahrt aufnehmen, wenn Eintrittsbarrieren für Marktteilnehmer sinken.

Google, IBM & Co. investieren Unsummen in selbstfahrende Autos und smarte virtuelle Assistenten. Doch auch deutsche Unternehmen treiben spannende Entwicklungen voran – und eilen der US-Konkurrenz sogar voraus.

Das ist aktuell der Fall bei KI und ML. Wer früher KI für sich nutzen wollte, musste ganz vorne anfangen: Algorithmen entwickeln und diese mit enormen Mengen von Daten füttern – selbst wenn er später eine Anwendung benötigt, die auf einen ganz bestimmten Kontext begrenzt ist. Man spricht hier von sogenannter „schwacher“ KI. Viele der Kundenschnittstellen, die uns heute vertraut sind, wie Empfehlungen, Ähnlichkeiten, oder Autofill-Funktionen bei Suchmaschinen, basieren bereits auf Maschinellem Lernen. Inzwischen können wir auch Lager- und Lieferzeiten prognostizieren, voraussagen, wo Kunden Probleme haben könnten und daraus automatisiert ableiten, wie sie zu lösen sind. Wir entdecken Produktfälschungen, sortieren automatisch unzulässige Produktbewertungen aus und schützen unsere Kunden vor Betrug. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Bei Amazon stehen uns Milliarden von Daten zu Bestellvorgängen der Vergangenheit zur Verfügung. Diese können wir einsetzen, um weitere KI/ML basierte Modelle mit vielen verschiedenen Funktionalitäten zu entwickeln. Zum Beispiel Programmierschnittstellen, die Entwickler zur Analyse von Bildern, dem Umwandeln von Text in Sprache oder zur Erstellung von Chatbots nutzen können. Aber letztendlich werden auch alle fündig, die selbst Modelle definieren, trainieren und skalieren wollen. So gibt es vorkonfigurierte und aufeinander abgestimmte Bibliotheken und Deep Learning Frameworks, die es jedem ermöglichen, sehr schnell damit loszulegen.

Unternehmen wie Netflix, Nvidia, oder Pinterest nutzen unsere Fähigkeiten für ML und Deep Learning. In einer Art Ökosystem bilden sich mehr und mehr Schichten, an denen Unternehmen und Organisationen ihr Geschäft andocken können – je nachdem wie tief sie selbst in die Materie eintauchen wollen und können. Entscheidend sind die Offenheit der Schichten und die verlässliche Verfügbarkeit der Infrastruktur. Früher waren KI Technologien so teuer, dass es sich kaum lohnte, sie einzusetzen. Heute sind KI und ML-Technologien von der Stange verfügbar; man kann sie nach individuellem Bedarf abrufen. Sie bilden die Grundlage für neue Geschäftsmodelle. Selbst Anwender, die keine KI-Spezialisten sind, können die Bausteine sehr einfach und kostengünstig in eigene Services einbauen. Gerade kleine und mittelgroße Unternehmen mit Innovationskraft können profitieren. Sie müssen keine komplexen ML-Algorithmen und Technologien erlernen und können ohne hohe Kosten experimentieren.