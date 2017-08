Eines der am weitesten fortgeschrittenen Anwendungsgebiete ist der E-Commerce. KI-gestützte Auswahlmechanismen helfen Unternehmen, die Entscheidung ihrer Kunden von Komplexität zu befreien. Am Ende geht es um Kundenzufriedenheit. Wenn es nur drei Sorten von Zahnpasta gibt, kann der Kunde leicht eine auswählen und fühlt sich gut dabei. Wenn über 50 angeboten werden, wird die Auswahl kompliziert. Man muss sich entscheiden, ist sich aber nicht sicher, ob die Entscheidung die richtige ist. Je mehr Möglichkeiten, desto schwieriger wird es für den Kunden. Unsere bekanntesten Algorithmen stammen aus diesem Bereich: Das Filtern von Produktvorschlägen basierend auf bisherigen Käufen von Produkten mit ähnlichen Attributen oder auf dem Verhalten von anderen Kunden, die sich für ähnliche Dinge interessierten.

Wer die Digitalisierung für sich nutzen und neue Produkte an den Markt bringen will, sollte auf keinen Fall warten, bis alles perfekt funktioniert. Wie man stattdessen Erfolg haben kann.

Im B2B- wie im B2C-Geschäft ist es entscheidend, dass Waren schnell verfügbar sind. Deswegen haben wir bei Amazon Algorithmen entwickelt, die die tägliche Warennachfrage vorhersagen können. Besonders komplex ist das bei Modeartikeln, die es immer in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen gibt und die nur sehr begrenzt nachbestellt werden können. In unser System fließen z.B. Informationen über Nachfrage der Vergangenheit, aber auch Schwankungen, die bei Saisonware auftreten, der Effekt von Sonderangeboten und die Sensibilität der Kunden bei Preisschwankungen. Heute können wir genau voraussagen, welche Stückzahl von einem Shirt in bestimmter Größe und Farbe an einem bestimmten Tag verkauft wird. Wir haben diese Aufgabenstellung durchgespielt, und die Technologie auch anderen Firmen als Web Service zur Verfügung gestellt. So profitiert zum Beispiel MyTaxi von unserem ML basierten Service, um zu planen, welche Kunden zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort ein Fahrzeug benötigen.

Neue Arbeitsteilung

KI kann jedoch mehr als nur Voraussagen treffen. Im Bereich Fulfillment, der für zahlreiche Branchen relevant ist, arbeiten wir an Ideen, wie wir einen weiteren Schritt weg von der tayloristischen Arbeitsgestaltung gehen können. Wer KI in Robotern einsetzt, kann den Menschen von körperlich anspruchsvollen und oft aufreibenden Routinetätigkeiten befreien. Denn „Maschinen“ sind sehr gut bei Aufgaben, die für den Menschen kompliziert sind, und übertreffen uns manchmal dabei sogar – etwa für eine Menge von Bestellungen die bestmögliche Route in einem Lager auszurechnen. Mit vermeintlich einfachen Aufgaben ist er dagegen überfordert, zum Beispiel eine Kiste zu erkennen, die nicht im dafür vorgesehenen Regal gelandet ist.