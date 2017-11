Erinnern Sie sich noch an Mirai? Vor einigen Monaten war bekannt geworden, dass Millionen von Routern ohne Kenntnis ihrer Besitzer in ein Botnet eingebunden und zu scharfen Angriffswerkzeugen im Cyber-Crime umfunktioniert worden waren. Das Ziel? Unternehmen auf der ganzen Welt, die unter Androhung schmerzlicher Denial-of-Service-Attacken erpresst werden sollten.

Da kann KRACK nicht mithalten. Die Lücke ist sehr kompliziert auszunutzen und etwas für echte Profis. Auch muss sich ein Angreifer vor Ort in physischer Reichweite des WLAN befinden und gezielt versuchen, den Lauschangriff zu starten. Weltweite Massenangriffe aus dem sicheren Off sehen anders aus. Kein Wunder, dass Experten davon ausgehen, dass die Schwachstelle bislang nicht ausgenutzt wurde. Dass es bislang kein einziges Opfer gab.

Dennoch: KRACK ist eine ernstzunehmende Lücke, die man nicht ignorieren darf. Besonders Unternehmen sind gut beraten, umgehend verfügbare Sicherheits-Updates zu installieren. Und auch Privatanwender sollten ihre Smartphones, Router und Co. schnellstmöglich aktualisieren, um sich auch zukünftig vor ungewolltem Mitlesen zu schützen.

Das Dilemma

Doch genau hier offenbart sich das Dilemma. Während nämlich bei WannaCry Uraltsysteme betroffen waren, die nach gesundem Menschenverstand eigentlich gar nicht mehr hätten eingesetzt werden dürfen, betrifft KRACK so ziemlich jedes – auch noch so aktuelle – WLAN-Gerät auf der Welt. Hier ist also nicht der Anwender in der Pflicht, sondern vor allem die Hersteller.

Und da geht die Schere ganz weit auseinander. Während viele Hersteller vorbildlich schnell KRACK Sicherheits-Updates lieferten, bleiben Millionen von Usern besonders von Android-Smartphones vermutlich auf der Lücke sitzen. Dasselbe gilt für unzählige Billig-Router und WLAN-fähige Smart-Home-Geräte, für die es schlichtweg keine Updates geben wird. Patch-Management seitens der Hersteller? Ein Glücksspiel.