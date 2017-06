Der Aufbruch in die Zukunft beginnt mit einem Problem: Wie spricht man einen Chatbot an? Mit einem förmlichen „Guten Tag“? Man kennt sich ja noch nicht. Oder mit einem „Hi“, das in der Nerdwelt womöglich besser ankommt?

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht. Chad, der Opel-Bot, übernimmt das Kommando. Sein Profilbild in der Smartphone-App zeigt eine Mischung aus schwarzer Glühbirne und Roboter mit Opel-Logo auf der Brust. Chad soll möglichen Kunden per Facebook-Messenger schnell den Weg zum nächsten Opel-Händler weisen. Und ist offenbar auf Du programmiert: