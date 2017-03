 Twitter kämpft mit Algorithmen gegen Hass-Kommentare

Durch spezielle Algorithmen ermittelte Accounts könnten vorübergehend eingeschränkt werden, schrieb der zuständige Twitter-Manager Ed Ho am Mittwoch im Firmenblog. So könnten Tweets der automatisch erkannten Nutzer für eine bestimmte Zeit nur für Follower sichtbar sein - und nicht mehr für die Allgemeinheit. Die Technik werde wohl manchmal Fehler machen, aber Twitter arbeite täglich an Verbesserungen, erklärte Ho.