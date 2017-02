Es sagt viel über das Innovationsdilemma der Handyproduzenten auf dem diesjährigen Mobile World Congress aus, dass Huaweis Handy Chef Richard Yu bei der Vorstellung der neuen Top-Smartphones P10 und P10 Plus eine Managerin des Farb-Instituts Pantone geschlagene 25 Minuten über die beiden Farbtöne referieren ließ.

Offensichtlich war es aus Unternehmenssicht die wichtigste Information beim Produktlaunch, dass der chinesische Technologiekonzern seine neuen Spitzentelefone künftig mit blauen und grünen Gehäusen in den Handel bringen wird – zusätzlich zu den bereits vom P9 bekannten (ebenfalls werbewirksam aufgeblasenen) Farben Ceramic White, Dazzling Gold, Prestige Gold, Graphite Black, Rose Goldand und Mystic Silver.

So skurril das scheint, Huawei ist in diesen Tagen beileibe nicht der einzige Anbieter, der bei den Beobachtern mit einem Fokus auf eher randständige Details seiner neuen Telefone für Erstaunen sorgt.

Nokia: Nicht einmal Snake ist exklusiv

Das finnische Startup HMD, das – gemeinsam mit dem chinesischen Fertigungsriesen Foxconn – die Markenrechte an Nokia-Telefonen übernommen hat, bejubelte bei seiner Gerätepräsentation die „klassischen Kernwerte“ der Marke wie Robustheit, Verlässlichkeit und Qualität – und stellte anschließend drei Smartphones vor, die sich (abgesehen vom Markennamen) in nichts von den Produkten der Konkurrenz unterscheiden.

Umso weniger, als auf allen Modellen die völlig unveränderte Standardversion von Googles Android läuft, so wie sie auch Google selbst in seinem Pixel-Handy, oder Lenovo in seinen Moto-G- und Moto-X-Modellen einsetzt. Nicht einmal den Nokia-Handyspiele-Klassiker Snake haben die Finnen exklusiv (zurück) auf ihre Handys gebracht.

Das Programm lässt sich zwar wieder auf Mobiltelefonen spielen, aber auf jedem beliebigen, denn Snake läuft als Erweiterung in Facebooks Messenger. Als bleibenden Erinnerung von der Nokia-Pressekonferenz bleibt daher eher der Chor finnischer Sänger, die – zwischen den einzelnen Redebeiträgen – den klassischen Nokia-Klingelton nach sangen. Echte Produktinnovationen blieben Mangelware.

Smartphones, das wird in diesen Tagen in Barcelona deutlich, haben inzwischen einen so hohen Reifegrad erreicht, das Gerätedesign ist weitgehend standardisiert, die verbauten Komponenten ähneln sich genauso wie die technischen Spezifikationen, dass es den Herstellern immer schwerer fällt, sich im Markt wirklich durch Innovationen hervorzutun.