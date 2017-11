Sprache entstehe eben immer im kulturellen Kontext, sagt Rüschoff. Deswegen bezweifelt er, dass die viel gepriesenen Chatbots – automatisierte Gesprächspartner, wie sie etwa das Start-up Duolingo anbietet – in naher Zukunft schon als Lehrer taugen.

Computer sind schließlich gut in Logik, aber mit den weitaus komplexeren Situationen des menschlichen Miteinanders oft genug überfordert. Und sie können noch nicht so viel, wie die Unternehmen gerne anpreisen. Ein Mitarbeiter von Rüschoff etwa hat kürzlich mit einem Chatbot sein Mandarin verbessern wollen. Doch der Roboter hatte selbst noch Nachholbedarf: Er verstand nicht einmal die Freundin des Mitarbeiters – und die ist Chinesin.

Warum Sprachen lernen so schwer ist

Die Erkenntnis, dass der Mensch der bessere Lehrer ist, scheint nun also auch bei den Anbietern von Sprach-Apps angekommen zu sein: Auch eine der bekanntesten Anwendungen, Babbel aus Berlin, bietet seit August Video-Chats mit Muttersprachlern – wenn zunächst auch nur in speziellen Lernprogrammen fürs Berufsleben, etwa um sich auf ein Bewerbungsgespräch vorzubereiten. Man wolle dieses Angebot allerdings ausbauen, heißt es bei dem Berliner Unternehmen. Auch andere der 14 Sprachen, die man bei Babbel lernen kann, sollen dann von Menschen statt nur von der Maschine unterrichtet werden. Bei Konkurrent Busuu kann man zudem seine Schreib- und Sprechübungen an Muttersprachler schicken. Auch dort plant man weitere Investitionen.