Wenn es in diesen Tagen auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona so etwas gibt wie die Idealanwendung für die künftigen Mobilfunknetze der fünften Generation – kurz 5G genannt –, ein Nutzerszenario, das in keiner Präsentation und bei keinem Hintergrundgespräch fehlen darf, dann ist es der Verkehr der Zukunft. Egal, ob es um bessere Stauvorhersagen, die Vermeidung von Unfällen oder – logisch – das autonome Fahren geht: Immer soll 5G so etwas sein wie das digitale Öl, das die Maschinerie der künftigen Mobilität zum reibungslosen Laufen bringt.

Wie eng die Welten mittlerweile verwoben sind, zeigt sich auch an der Masse der (mehr oder minder) vernetzten Fahrzeuge, die sich in fast allen Messehallen auf den Ständen der Aussteller finden. Gerade Oberklasse-Mobile dienen allenthalben als Blickfänger und Beispiel für die komfortable Welt des vernetzten Reisens. Über eigene Mobilfunkantennen an UMTS- oder LTE-Funknetze angedockt, werden die Karossen zu rollenden WLAN-Hotspots, an die sich die Reisenden im Inneren andocken können.