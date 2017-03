Mit Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Euro soll in Deutschland bis zum Jahr 2025 ein hochleistungsfähiges Breitbandnetz entstehen. Auf einen Fahrplan dazu verständige sich Verkehrsminister Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin mit Vertretern der Telekommunikations-Unternehmen im Rahmen der sogenannten Netzallianz. Das künftige Internet soll dann Geschwindigkeiten im Gigabit-Bereich ermöglichen.

Dobrindt sagte, dazu sollten die modernsten Technologien zusammengeführt werden, wie etwa Glasfaser und der künftige Mobilfunkstandard 5 G, für den 2018 die nächsten Frequenzen vergeben werden sollen. Neue Anwendungen brächten ein enormes Datenwachstum.