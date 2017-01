Niemals geht man so ganz, und für Roman Mazurenko gilt das besonders: Mazurenko starb vor einem Jahr, als ihn bei einem tragischen Unfall in Moskau ein Auto überfuhr. Aber er chattet mit seinen Freunden und seiner Mutter weiter.

Kuyda hatte zwei Jahre zuvor in San Francisco ein Start-up namens Luka gegründet, das mithilfe von künstlicher Intelligenz Chatbots entwickelt: Smarte Computerprogramme, mit denen man sich per Textnachricht unterhält, Reisen bucht oder Pizza bestellt. Und wenn man Callcenter-Agenten digital rekonstruieren kann – warum nicht auch Roman?

In ihrer Trauer speiste die 29-Jährige Hunderte Textnachrichten, die Roman ihr geschickt hatte, in ihre Software ein. Dann bastelte sie mit ihren Ingenieuren daraus @Roman, einen virtuellen Wiedergänger. Kuyda begann, mit ihm zu chatten. Und was er antwortete, sagt Kuyda, klang häufig wie der echte Roman, der gestorben war.

Ein Leben nach dem Tod, davon träumen und dafür beten Menschen in aller Welt. Auch den Kontakt mit den Toten suchen sie seit jeher, in Séancen und Orakeln. Nun, in dem Zeitalter, in dem unser Leben zunehmend digital stattfindet, wollen Gründer wie Kuyda ein neues Tor ins Jenseits öffnen: In der virtuellen Realität sollen wir als Software unsterblich werden.

Seinen Geist per Chatprogramm nachzubauen ist womöglich nur der Anfang. Auch den Körper wollen Start-ups wie Forever Identity per 3-D-Scan virtuell einbalsamieren und als Avatar auferstehen lassen. Futuristen wie der Google-Chefingenieur Ray Kurzweil glauben gar, dass wir eines Tages ganze Gehirne scannen – und unser Bewusstsein auf Datenträger aufspielen.