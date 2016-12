„schalke04“

Dies ist kein Hack fanatischer Fußballnerds in diesen Text, es ist – tatsächlich – Rang vier. Vor BVB09, FCB-Miasanmia, HOPPsHOffenheim, #nurderHSV oder #bökelbergrulez, die es – so überhaupt verwendet – nicht in die Top Ten schafften. Selbst „arschloch“ auf Platz 7 ist offensichtlich beliebter bei einer großen Zahl von Passwort-Vergebern als einer dieser Vereine. Warum ausgerechnet auf Schalke in Gelsenkirchen die Liebe zum Verein größer ist als die Sehnsucht nach Sicherheit durch ein cleveres Passwort wie „schalke05sportstudio“ – diese Erklärung bleibt das HPI schuldig.

Fanbeauftragte aller Bundesligaclubs haben hier zweifelsfrei Potential, die Liebe der Fans weiter zu vertiefen, in dem sie zur Verwendung des Vereinsnamens als Passwort aufrufen. Leidenschaft und Sicherheit sind möglich mit „Werder Br0men“, „VflVolksBurg“, „Ingoldorf“, „RoterBulleMateschitz“ oder „Hannover-Abgestiegen“

„passwort1“

Dies ist kein mit Tippfehler versehener Ausrutscher sondern Zeugnis eines überzeugten Minimalismus vieler Anwender. (Nach einer Niederlage sicher auf Tabellenplatz 5 hinter Schalke04 gerutscht) Ja, die nervigen Verweigerungen der Maschinen, die wohlgeformte Worte allein nicht tolerieren, der Langeweile des eigenen Namens mit Postleitzahl als Passwort zu zitieren, straft der Minimalist mit der hingerotzten 1 hinter #2 des Passwortrankings. Es spricht zum Administrator und Hacker, der sich auf seinem Gamerstuhl sicher scheckig lacht: „Ja, ich beuge mich deinem Buchstaben-Ziffern-Diktat, aber nicht mehr als ich muss.“