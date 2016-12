Mausgerutscht! Nein – wie ein Pianist, der Arpeggien die Tastatur entlang perlen lässt, trommelt der vermeintlich clevere Nutzer die Buchstabenfolge mit dem kleinen Finger beginnend von links nach rechts hinunter bis zum r, um die Buchstaben aus der obersten Reihe der Tastatur einzugeben. Danach noch neckisch das T und das Z hineingehämmert, fertig ist das Fort Knox des Internetzugangs. Welche Faulheit oder Vergesslichkeit der Menschen es sein kann, die weder üpoiuz noch äölkjh oder asdfgh oder yxcvbn wählt – unklar. Diese Information werden die Nutzer mit in ihr Datengrab nehmen.

„arschloch“

Niemand will Leser beschimpfen. Rang 7, wie oben erwähnt. Damit schlägt die vulgäre Beschreibung des After „schatz“ exakt um einen Platz. Liegt es daran, dass mehr Menschen im überlasteten Straßenverkehr als in einer glücklichen Beziehung stecken? Promotionen von Soziologen sollten dies erörtern.