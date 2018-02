Ein Beispiel ist der Zigarettenanzünder im Auto. Eine Idee aus Zeiten, in denen Rauchen eher zum Alltag gehörte als Zähneputzen. Heute sind Raucher in der westlichen Welt in der Minderheit. In Deutschland gelten sie als überdurchschnittlich alt und unterdurchschnittlich gebildet. Aber Autohersteller bauen immer noch stur Zigarettenanzünder ein. Warum gibt es im Auto standardmäßig keine Kaugummispender oder integrierten Taschentuchboxen? Antwort: Weil man Kaugummis und Taschentücher auch ganz bequem in die Mittelkonsole legen kann. Wie ein Feuerzeug. Trotzdem gibt es immer noch diesen Zigarettenanzünder.

Und so ist es auch mit der Telefon-Mailbox. Früher hieß sie Anrufbeantworter. Aber das Wort hat sechs Silben, Mailbox beneidenswerte zwei, also Mailbox. Mailbox, Sprachbox, Voicemail, Anrufbeantworter. Nennen wir es, wie wir wollen. Aber denken wir einfach mal darüber nach!

Deshalb war der Anrufbeantworter die Rettung. So konnte man eine Nachricht beim Adressaten abladen, ohne dass der sie sofort zur Kenntnis nehmen konnte. Viele nutzten schon damals den Anrufbeantworter, um etwa den obligatorischen Geburtstagsanruf bei der ungeliebten Tante genau in dem Augenblick zu absolvieren, in dem diese bekanntermaßen wie immer gerade in der Volkshochschule war. Dann sprang eben der Anrufbeantworter an. Der Anrufbeantworter am Festnetz war die SMS der Vorzeit.