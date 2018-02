„Ja, guten Tag, Herr Siebler, Karola Steffens hier. Dings, äh, Sie hatten ja heute Morgen angerufen und hatten um einen Termin gebeten. Das klappt. Am Mittwoch, den 28.02. um 15 Uhr 45. Aber das wird diesmal nicht in der Dagobertstraße sein, sondern im Konferenzraum in der Kieler Allee 23a, das ist das Hinterhaus. Da klingeln Sie am besten beim Pförtner. Die Eingangstür geht zum Lützowwall raus. Das ist rechts rum, gegenüber von REWE, äh Quatsch, das ist ein Penny. Oder Sie geben so einen blöden Code ein an der Klingel, das ist die 35456. Ich wiederhole: 45356. Meine Kollegin holt sich dann am Eingang ab. Sie heißt Marlis Decker. So! Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie mich auf meinem Handy. Das ist die 0163…“