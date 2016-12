Gemessen an der wichtigsten Vergleichsgröße der Branche, den sogenannten „Skifahrertagen“ (der Summe aller verkauften Pistentage aller Gäste in den Skiorten) stagniert der Tourismus in fast allen relevanten Destinationen seit fünf Jahren. Günstigstenfalls.

41 Prozent der Umfrageteilnehmer haben den Winterurlaub schon mal in der Schweiz verbracht. Ski fahren, Fondue und Raclette essen sind schließlich klassische Freizeitbeschäftigungen an frostigen Tagen.

Zwölf Euro Kosten pro Kubikmeter Kunstschnee

Die Entwicklung verschärft sich noch dadurch, dass – über alle Skigebiet betrachtet – die Zahl der skifahrtauglichen Tage in den Alpen sinkt. Gerade in tiefergelegenen Gebieten reicht der Naturschnee mitunter gar nicht mehr für einen profitablen Liftbetrieb aus.

Eine Entwicklung, gegen die sich die Ski-Destinationen mit höchst unterschiedlichem Aufwand stemmen. Während etwa in Deutschlands Hoch- und Mittelgebirgen der größte Teil der Skigebiete in Höhenlagen liegt, bei denen sich die Kunstschneeproduktion nicht lohnt, sieht das in Österreich völlig anders aus. Durchschnittlich 130 Millionen Euro haben die Betreiber dort seit 2008 in Beschneiungstechnik investiert. Pro Jahr, wohlgemerkt.

Die Folge: Knapp zwei Drittel der Pistenkilometer können dort bei Niederschlagsmangel mit Belag aus der Schneekanone hergerichtet werden. Rund 50 000 Euro kostet eine der an überproportionale Trommeln erinnernden Schneekanonen. Friert es, können sie unzählige zu winzigsten Kugeln gefrierende Wassertröpfchen auf die Piste werfen. Aus einem Kubikmeter Wasser werden so rund 2,5 Kubikmeter Kunstschnee – jeder einzelne in der Produktion etwa zwölf Euro teuer.