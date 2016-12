Die Millionensummen fließen in erster Linie in Ersatzbauten, denn steigende Umweltschutzauflagen sorgen dafür, dass im Alpenraum kaum noch neue Pisten erschlossen werden. Da wird dann eben im Bestand geklotzt.

Größter alpiner Auftraggeber dürften in diesem Jahr die Stubaier Bergbahnen gewesen sein, mit einem Projekt gegen das sich sogar die Arlbergüberquerung am Flexen als preiswert ausnimmt. Das ebenfalls in Tirol gelegene Skigebiet hat über den Sommer seine wichtigste Seilbahn ersetzt. Immerhin 64 Millionen Euro flossen in den Bau der von Leitner gelieferten neuen Eisgratbahn.