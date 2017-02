Neu DelhiSo voll war es noch nie an Bord einer Rakete. Als die Trägerrakete vom Typ PSLV am Mittwochmorgen vom indischen Weltraumbahnhof in Sriharikota abhebt, hat sie 104 Satelliten an Bord.

Die meisten von ihnen sind winzig und gerade einmal ein paar Kilogramm schwer. Kurze Zeit später werden die Satelliten in etwa 500 Kilometer Höhe in ihre Umlaufbahn entlassen. Eine Leuchtturmmission für die indische Raumfahrt – und ihre Kunden aus Ländern wie Israel, den Niederlanden, der Schweiz oder den USA.