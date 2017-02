Das Robert-Koch-Institut (RKI) beobachtet die Grippe-Fälle und die Entwicklung in Deutschland sehr genau und veröffentlicht wöchentlich die aktuell gemeldeten Zahlen. Die Statistik zeigt einen deutlichen Anstieg seit der vergangenen Woche. In der vierten Jahreswoche waren es noch 10.744 Influenza-Fälle.

Düsseldorf15.026 Grippe-Kranke in der fünften Kalenderwoche, meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch. Damit bewertet das Institut die Influenza-Aktivität als stark erhöht. Oder anders gesagt: In Deutschland geht die Grippe um. Der Höhepunkt jedoch ist noch nicht erreicht, auch wenn Zahl der gemeldeten Grippefälle gestiegen ist, zeigt die Statistik.

Jedes Jahr im Winter gibt es in Deutschland eine Grippewelle. Doch 2016/2017 hat sie früher begonnen als in den vergangenen Jahren. In allen Bundesgebieten ist die Grippe derzeit stark verbreitet. Nur der Norden ist bisher weniger betroffen, da zeigt die Statistik deutlich weniger gemeldete Grippe-Fälle. Doch das muss nicht so bleiben. „Da die Zahlen noch steigen, kann sich das in den nächsten Wochen verschieben“, sagte Lothar Wieler, Präsident des RKI, den „Ruhr Nachrichten“.

Auch die Ärzte melden deutlich mehr Besuche wegen Grippe-Symptomen als noch im den beiden Jahren zuvor, zeigt der Praxis-Index des RKI. Doch das Hoch von 2014 und 2015 ist noch nicht erreicht. Bisher gemeldet wurden laut RKI in dieser Grippesaison (seit Kalenderwoche 40 im Jahr 2016) 43.288 Fälle, darunter 126 Todesfälle. Auffällig daran: 119 der Todesfälle waren älter als 59 Jahre.

Das derzeit zirkulierende Influenza-AH3N2-Virus ist laut RKI bekannt dafür, dass es bei älteren Menschen zu schweren Krankheitsverläufen führt. Der Grund: Das Virus ist relativ jung. Es entstand erst in den 1960er Jahren. So hatte das Immunsystem älterer Menschen jedoch nicht ausreichend Zeit, um einen Schutz aufzubauen. Im schlimmsten Fall kann eine Infektion sogar zum Tod führen.

Todesursache ist in der Regel nicht das Virus. Doch weil es den Körper schwächt, sind Menschen dann leichter empfänglich für andere Krankheiten, zum Beispiel für Lungenentzündungen. Eine weitere Risikogruppe ist neben den Senioren auch medizinisches Personal, weil dieses ständig mit Patienten in Kontakt kommen. Auch Kinder und chronisch Kranke sind besonders gefährdet.





Impfen oder besser doch nicht?



Also ist Vorsicht angesagt: Wer Symptome zeigt – Fieber, Muskel- und oder Kopfschmerzen oder auch einen trockener Reizhusten, sollte einen Arzt aufsuchen, rät RKI-Präsident Wieler. Vor allem, wenn er zu einer Risikogruppe gehört, sollte ein Arzt kontaktiert – und im Fall der Grippe das Bett gehütet werden. Denn Grippeviren sind ansteckend – und das macht sie so gefährlich.

Übertragen werden die Viren per Tröpfcheninfektion, also beim Niesen oder Husten. Auch durch verunreinigte Gegenstände wie Türklingen, Handgriffe in Bussen und Bahnen oder Treppengeländer können die Viren weitergeleitet werden. Nur wer geimpft ist, verbreitet die Viren nicht weiter.