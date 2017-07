Zwei Monate nach Beginn der Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch für beendet erklärt. Beim letzten bestätigten Ebola-Patienten hätten zwei Tests binnen 42 Tagen Entwarnung gegeben, teilte die WHO am Sonntag mit. Während der Epidemie in der nördlichen Provinz Bas-Uele, die Anfang Mai begonnen hatte, waren vier Menschen gestorben, vier weitere hatten die Krankheit überlebt. Bei fünf Patienten war das Virus bestätigt worden.

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte, das Ende des Ausbruchs zeige, dass man das Ebola-Virus kontrollieren könne, wenn man früh darauf reagiere. Dennoch werde die Entwicklung in dem Land weiter aufmerksam beobachtet.