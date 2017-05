KölnDie neue Weltraum-Mission von Astronaut Alexander Gerst im nächsten Jahr hat den Namen „Horizons“ – Horizonte. Es gehe in der Raumfahrt darum, den eigenen Horizont immer wieder zu erweitern, sagte Gerst am Montag im Europäischen Astronautenzentrum in Köln. „Horizonte sind dabei nicht nur geografisch gemeint, sondern auch wissenschaftlich.“

Das Logo der Mission wurde in Kooperation mit der Hochschule Darmstadt entworfen. Es zeigt einen Horizont und eine Linie, die ein abfliegendes Raumschiff interpretiert werden kann. Außerdem ist das Profil eines menschlichen Gesichts erkennbar.