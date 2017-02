BremenDie US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit der neuen Raumkapsel Orion hoch hinaus: zum Mond, zu Asteroiden, zum Mars. Das Kraftwerk der Orion - das Servicemodul - kommt aus Europa, genauer gesagt: aus Bremen.

Die US-Raumfahrt setzt auch bei ihrer bemannten Orion-Mission auf europäische Hochtechnologie. Der Verteidigungs- und Raumfahrtkonzern Airbus Defence and Space erhielt einen Auftrag über 200 Millionen Euro zum Bau eines zweiten Europäischen Servicemoduls. Der Vertrag wurde am Donnerstag in Bremen von der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) als Auftraggeber und Airbus unterschrieben. Das Servicemodul bildet zusammen mit der Astronautenkapsel ein Raumschiff.