BerlinIn Hollywood-Filmen war schon oft eines zu sehen, aber in der Wirklichkeit warten Wissenschaftler bis heute auf das erste Bild von einem Schwarzen Loch. 1915 stellte Albert Einstein erstmals die Theorie auf, dass es solche Orte der Extreme geben könnte, die alles anziehen und kein Licht nach außen lassen. Und ein halbes Jahrhundert ist es her, dass der Begriff „Schwarzes Loch“ für derlei Phänomene etabliert wurde. Wirklich gesehen hat jedoch noch niemand eines.

Das will eine Gruppe von Forschern nun ändern. Mit dem „Event Horizon Telescope“ (EHT), einem weltumspannenden Netzwerk von Teleskopen – unter anderem am Südpol, in Europa sowie Nord- und Südamerika – wollen sie im April versuchen, erstmals ein Bild von einem Schwarzen Loch zu machen.