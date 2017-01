Hacker könnten die Geräte manipulieren, Batterien leeren und gefährliche Elektroschocks auslösen. Schwachstelle sind die externen Lesegeräte vom Typ Merlin@home, mit denen Patienten per Funk Daten aus den Schrittmachern an Ärzte senden können. Rund 3000 Merlin-Systeme sind laut SJM in Deutschland im Einsatz.

In den USA hat die Firma ein Sicherheits-Update herausgegeben, in Deutschland noch nicht. Man habe sich entschlossen, wegen der Vielzahl der eingesetzten Geräte zunächst mit der Gesundheitsbehörde in den USA Maßnahmen abzustimmen, „und dann in kleinere Märkte zu gehen“, sagte SJM der WirtschaftsWoche.