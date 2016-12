 Neuer Ebola-Impfstoff sehr wirkungsvoll

Gegen das Ebola-Virus steht künftig ein wirkungsvoller Impfstoff zur Verfügung. Das Mittel sei im vergangenen Jahr in Guinea etwa 5800 Menschen verabreicht worden, wo damals die Krankheit grassierte, heißt es in einer am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Studie im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO. Alle Betroffenen hätten Kontakt zu Ebola-Kranken gehabt. Einige von ihnen seien sofort geimpft worden, die anderen drei Wochen später. In der ersten Gruppe sei niemand erkrankt, in der zweiten 23 Personen.