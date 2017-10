 Braucht Wissenschaft mehr Wettbewerb?

Diesem Katalog ist erst einmal zuzustimmen. Eine bessere und sichere finanzielle Ausstattung von Forschungsvorhaben ist in einer innovationsabhängigen Volkswirtschaft auf jeden Fall vorteilhaft. Allerdings wirkt der Katalog selber nicht sehr innovativ. Alle Instrumente sind bekannt, keine Forderung wirklich neu.

Zudem fällt auf, dass die Stellungnahme gänzlich ohne das Wort Wettbewerb auskommt. Dabei zeigt sich immer wieder, dass insbesondere der Wettbewerb Innovationen hervorbringen kann. Das gilt in der Grundlagenforschung und noch stärker in der angewandten Forschung.

Ein Beispiel ist die spannende Suche nach der Doppelhelix-Struktur der DNA durch zwei Forscherteams an der Universität Cambridge, Großbritannien, und dem California Institute of Technology in Pasadena, Vereinigte Staaten. Am Ende setzten sich die Briten um James Watson durch, der über dieses Rennen in seinem erfolgreichen Sachbuch “The Double Helix“ berichtete. Wer das Buch gelesen hat, ahnt, dass die Suche nach der Doppelhelix-Struktur ohne intensiven Wettbewerb länger gedauert hätte.