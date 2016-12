Zum Mittagessen kommt der ganze Hof zusammen, und alles sieht nach guter alter Zeit aus: Um den Holztisch in der Küche des geduckten dänischen Bauernhauses versammeln sich Sine Højgaard Jørgensen, ihr Mann und ihre jüngste Tochter. Die Großeltern sitzen dabei, und die beiden Mitarbeiter, die sich um die Schweinezucht kümmern, essen auch mit. Alle reden. Ein Eber kränkelt? Ein Kunde will nicht bezahlen? „Den ruf ich gleich an. Und den Tierarzt auch“, sagt Sine mit fester, ruhiger Stimme. Sie ist, das wird schnell klar, der Mittelpunkt im Haus, Mutter und Managerin: Sie weiß Rat. Sie entscheidet.

Doch das hier ist nicht die gute alte Zeit: Die 51-Jährige ist schwer behindert und sitzt im Rollstuhl. Seit drei Jahren leidet sie – wie der Physiker Stephen Hawking – an ALS, einer unheilbaren, die Muskeln zerstörenden Krankheit. In jedem anderen Land der Welt wäre sie wohl längst im Pflegeheim. Doch die Hofchefin wohnt am Rand der süddänischen Stadt Odense. Hier ist alles anders.