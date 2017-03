Der Höhrverlust-Index des Unternehmens nach ist in Wien die Lärmbelastung am geringsten, im chinesischen Guangzhou am höchsten. Am Alter gemessen hören die Wiener am besten, das bedeutet, dass in Wien das Höralter am geringsten vom tatsächlichen Alter der Menschen abweicht.

Doch nicht die Menschen aus Guangzhou haben den größten Lärmverlust, sondern die Bewohner Delhis (Indien). Bis zu 20 Jahre liegt das Höralter des durchschnittlichen Stadtmenschen über dem tatsächlichen Alter. Auch andere Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen.

Deutschland schneidet in dem Ranking gar nicht schlecht ab. Mit München (Platz 4), Düsseldorf (Platz 6) und Köln (Platz 9) sind drei von acht deutschen Städten unter den Top zehn. Doch das heißt trotzdem, dass das Höralter der Menschen in den genannten Städten rund zwölf Jahr über dem tatsächlichen Alter liegt.