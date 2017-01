Doch was hilft gegen die Influenza? Ist eine Impfung jetzt noch sinnvoll? Und was kann man tun, wenn die Grippe einen erwischt hat? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Der beste Schutz ist eine Grippeimpfung. Allerdings bietet sie keinen hundertprozentigen Schutz. Das liegt daran, dass sich der Virus immer wieder verändert, also muss auch der Impfstoff immer wieder angepasst werden. Und die Impfung muss jedes Jahr aufgefrischt werden. Auch wer geimpft wurde, kann also trotzdem krank werden. Die Wirksamkeit des Grippe-Impfstoffs ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. 2015/2016 lag sie laut RKI bei 40 bis 60 Prozent. Das lag daran, dass sich der Virus verändert hatte, der Impfstoff jedoch nicht so schnell nachproduziert werden kann.

Röcheln, stöhnen, husten: Niemand leidet so sehr wie ein Mann mit Erkältung. Doch an dem belächelten Phänomen könnte etwas Wahres dran sein: Laut US-Forschern schützt das weibliche Hormon Östrogen vor Grippeviren.







Wer sind Risikogruppen?

„Zu den Risikogruppen gehören zum Beispiel chronisch Kranke, Kinder und Senioren“, sagt Susanne Glasmacher von RKI. Doch die Älteren sind es, die sich immer weniger impfen lassen. Eine aktuelle Studie zeigt: Bei den über 60-Jährigen ist nur gut jeder Dritte gegen Grippe geimpft. Für sie ist die Krankheit jedoch besonders gefährlich.



Warum sind Senioren besonders gefährdet?

Normalerweise erkranken Senioren am seltensten an der Grippe. Das liege daran, dass ihr Immunsystem im Laufe des Lebens ausreichend Abwehr gegen verschiedene Viren gebildet hat, sagt Glasmacher vom RKI. Doch dieses Jahr dominiere der H3N2-Virus. Ein Virus, der erst in den 60-Jahren entstanden sei. Weil er noch relativ jung sei, hätte das Immunsystem älterer Menschen nicht immer Schutz aufbauen können. Wenn Senioren an der Grippe erkrankten, dann besonders schwer. Weil die Menschen dann geschwächt seien, könnte das zu weiteren Krankheiten führen. Wie zum Beispiel eine Lungenentzündung, die wiederum zum Tode führen könnte.

Wie wird die Grippe übertragen?

Das Virus wird per Tröpfcheninfektion übertragen. Das heißt konkret: Abstand halten. Hände schütteln, umarmen, niesen, husten, aus einem Glas trinken, küssen können den Virus übertragen. Der Virus kann aber auch durch verunreinigte Gegenstände wie Türklingen, Handgriffe in Bussen und Bahnen oder Treppengeländer weitergereicht werden.