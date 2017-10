WashingtonZwei Astronauten der US-Raumfahrtbehörde Nasa haben bei einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS Reparaturarbeiten an einem Roboterarm vorgenommen. Randy Bresnik und Mark Vande Hei hätten erfolgreich ein Bauteil ersetzt, mit dem der Roboterarm unter anderem Raumfrachter andocken lassen kann, teilte die Nasa mit. Der Einsatz am Donnerstag dauerte fast sieben Stunden.

Für Vande Hei war es der erste Außeneinsatz, für Bresnik bereits der dritte. Neben den beiden sind derzeit auch noch Nasa-Astronaut Joseph Acaba sowie die russischen Kosmonauten Alexander Misurkin und der Italiener Paolo Nespoli von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA auf der ISS stationiert.