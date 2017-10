Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an Jacques Dubochet (Schweiz), den gebürtigen Deutschen Joachim Frank (USA) und Richard Henderson (Großbritannien). Sie entwickelten die sogenannte Kryo-Elektronenmikroskopie zur hochauflösenden Strukturbestimmung von Biomolekülen in Lösungen, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mitteilte. „Sie vereinfacht und verbessert das Sichtbarmachen von Biomolekülen. Diese Methode hat die Biochemie in eine neue Ära gebracht“, hieß es zur Begründung.

Bei der Kryo-Elektronenmikroskopie wird die Probe schockgefrostet - im Gegensatz zur herkömmlichen Elektronenmikroskopie, bei der der Probe in einem aufwändigen Verfahren die Flüssigkeit entzogen wird. Das Gefrieren muss sehr schnell geschehen, um die Bildung von Eiskristallen zu verhindern.