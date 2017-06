Wenn die führenden KI-Forscher der Welt Recht haben, wir es bald vielen Menschen gehen wie Jie. Denn die Experten glauben, dass Computer bald viele menschliche Aufgaben besser und billiger erledigen, wie eine Studie des Future of Humanity Institute an der Universität Oxford ergab.

Go ist wohl das anspruchsvollste Brettspiel der Welt, und Ke Jie war bis vor kurzem der beste Go-Spieler der Welt. Doch am Dienstag musste sich der 19-jährige Chinese geschlagen geben. Sein Gegner: Eine Künstliche Intelligenz (KI), entwickelt von Deepmind, der KI-Schmiede von Google .

Die Oxford-Forscher befragten 352 führende KI-Experten, in welchem Jahr KI bestimmte Aufgaben besser erledigen könne als der Mensch. Das Ergebnis ist frappierend: Schon in den nächsten zehn Jahren wird KI den Fachleuten zufolge viele Tätigkeiten besser erledigen als der Homo Sapiens.

Google, IBM & Co. investieren Unsummen in selbstfahrende Autos und smarte virtuelle Assistenten. Doch auch deutsche Unternehmen treiben spannende Entwicklungen voran – und eilen der US-Konkurrenz sogar voraus.

Die Ergebnisse sind mit ein wenig Vorsicht zu genießen, denn die Bandbreite der Antworten ist groß. So glauben asiatische Forscher, dass KI schon in 30 Jahren auf allen Ebenen genauso intelligent sein wird wie der Mensch; Nordamerikaner rechnen erst in 74 Jahren damit. Im Schnitt erwarten die Experten den menschenähnlichen Computer in 45 Jahren.