BerlinDie in der Nacht zu Sonntag gestartete Rakete Electron hat neben drei Satelliten eine ganz besondere Nutzlast ins All gebracht: Wie der Hersteller, das neuseeländische Raumfahrt-Startup Rocket Lab jetzt bekanntgegeben hat, befand sich eine Art überdimensionierte Diskokugel an Bord der Rakete, die in den kommenden Monaten als künstlicher Stern am Himmel leuchten wird.

Die etwa einen Meter große Kugel aus Carbonfaser besitzt 65 reflektierende Flächen, in denen sich das Sonnenlicht spiegelt. Dadurch soll der Humanity Star – so der Name des Objekts – laut einer Twitter-Meldung von Rocket Lab so hell strahlen, dass er ohne optische Hilfsmittel am Nachthimmel zu sehen ist.