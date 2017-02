Krebs entsteht nur durch ungesunde Lebensweise

Wer rotes Fleisch isst, raucht, trinkt und ins Solarium geht, bekommt Krebs, wer gesund lebt, nicht. Das stimmt so nicht, wie der „Bericht zum Krebsgeschehen in Deutschland“ des Zentrums für Krebsregisterdaten (ZfKD) am Robert Koch-Institut zeigt.

Bei vielen Krebsarten steigt das Erkrankungsrisiko mit dem Alter.