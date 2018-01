BerlinSeine Beweglichkeit macht diesen weichen Mini-Roboter einzigartig: Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Stuttgart haben den magnetisch gesteuerten Kleinstroboter entwickelt, der krabbeln, schwimmen, springen und Lasten tragen kann.

Vier Millimeter klein ist der Roboter, flach wie ein rechteckiges Blatt Papier und geformt aus weichem Polymer. In die Polymerschicht eingebettet sind magnetische Partikel, die zur Steuerung der Maschine durch ein externes Magnetfeld dienen. Indem die Forscher Stärke und Richtung des Magnetfeldes variieren, verformen sie den Silikonstreifen und machen ihn so beweglich.

So gesteuert, kann der Roboter auf Oberflächen laufen oder rollen, über Hindernisse springen, durch enge Röhren krabbeln sowie auf oder in einer Flüssigkeit schwimmen. Zudem kann er Objekte greifen, transportieren und gezielt ablegen.

Inspirationen holten sich die Wissenschaftler in der Natur: Die Beweglichkeit des Roboters entspreche einer „Mischung aus mehreren weichen Lebewesen wie Käferlarven und Raupen, aber auch ein Spermatozoid und eine Qualle standen Modell“, so Metin Sitti, Direktor der Abteilung für Physische Intelligenz.

Den Kleinstroboter testete Sittis Team in einer synthetischen Magenattrappe sowie in Hühnerfleischgewebe – in beiden Fällen schlug sich der synthetische Mehrkämpfer bestens. Wenn die Forscher ihn dabei nicht direkt beobachten konnten, verfolgten sie mit Ultraschall, wo und wie genau der Roboter sich seinen Weg bahnte.

Ob er sich auch durch den menschlichen Körper steuern lässt, muss der bewegliche Winzling allerdings noch beweisen. „Uns schwebt vor, dass unser Milliroboter eines Tages Medikamente dorthin transportiert, wo sie gebraucht werden – ähnlich einer Paketlieferung an die Haustür“, sagt Sitti.