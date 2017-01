Los AngelesDas private Raumfahrtunternehmen SpaceX will nach seinem Pannentest im September erstmals wieder am 8. Januar eine neue Rakete mit mehreren Satelliten ins All bringen. Der Start müsse noch von der US-Luftfahrtbehörde genehmigt werden, berichtete die „Los Angeles Times“ am Montag.

Dem Medienbericht zufolge will SpaceX Anfang Januar zehn Satelliten mit einer Falcon-9-Trägerrakete ins All transportieren. Die Satelliten gehörten dem Unternehmen Iridium und seien für die mobile Kommunikation an Land, auf See und in der Luft bestimmt.