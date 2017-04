„Sinn macht die Einnahme dann, wenn tatsächlich ein Mangel festgestellt wurde und der durch die normale Nahrungsaufnahme nicht beseitigt werden kann“, sagt Angela Clausen von der Verbraucherzentrale NRW. Doch sie warnt: Bei der Selbstmedikation könne es – insbesondere bei Verwendung mehrerer Produkte oder Nichteinhaltung der Verzehrempfehlung – zu Überdosierungen kommen. Diese wiederum könnten gesundheitsschädlich sein. Das sei vielen Verbrauchern jedoch nicht bewusst, so die Expertin. Auch seinen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten möglich.

„Der Aufklärungsbedarf ist gewaltig“, sagt Clausen. Deshalb gibt es seit Januar das Portal „Klartext Nahrungsergänzungsmittel“ der Verbraucherzentralen in Deutschland. Die Mehrzahl der Deutschen glaube eben, dass sie ihrer Gesundheit etwas Gutes tun würden. Doch aktuelle Untersuchungen zeigen: Nötig sind die Nahrungsergänzer in vielen Fällen nicht. „Die Deutschen sind nicht unterversorgt“, sagt Clausen. „Wir nehmen mit der Nahrung in der Regel auf, was der Körper braucht.“