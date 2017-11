New YorkNach einer Neufestlegung der Bluthochdruck-Richtlinien sind in den USA deutlich mehr Menschen von der Erkrankung betroffen als bislang. Eine Gruppe von Experten des American College of Cardiology und der American Heart Association legte den Messwert per Fachartikel als 130/80 oder höher fest. Zuvor hatte der Messwert bei 140/90 gelegen.

Nach den neuen Richtlinien steigt die Zahl der betroffenen Menschen in den USA von rund 72 Millionen auf 103 Millionen – das ist knapp jeder dritte Bewohner der Vereinigten Staaten. „Diese Zahlen machen Angst“, sagte Robert Carey von der University of Virginia, der an der Erarbeitung der neuen Richtlinien beteiligt war, der „New York Times“.