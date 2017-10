Ihn hatte keiner auf dem Radar. Als die WirtschaftsWoche im September führende Ökonomen in Deutschland befragte, wer in diesem Jahr den „Preis der Schwedischen Reichsbank zum Gedenken an Alfred Nobel“ erhalten solle, fielen große Namen der Zunft, von Robert Barro und John B. Taylor bis hin zu Paul Romer. Der Name des amerikanischen Verhaltensökonomen Richard Thaler von der Universität Chicago fiel nicht.

Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm hingegen sieht, wie wir seit heute wissen, den 72-Jährigen in diesem Jahr auf Platz 1. Der in New Jersey geborene Ökonom habe eine Brücke geschlagen zwischen den wirtschaftlichen und psychologischen Analysen der Entscheidungsprozesse von Individuen. Konkret habe Thaler gezeigt, dass begrenzte Rationalität, soziale Präferenzen und ein Mangel an Selbstbeherrschung systematisch Entscheidungen und Marktergebnisse beeinflussen. Das Fazit des Nobelkomitees: „Seine empirischen Befunde und theoretischen Einsichten waren maßgeblich für die Schaffung des neuen und schnell wachsenden Gebiets der Verhaltensökonomie, die einen tiefgehenden Einfluss auf viele Bereiche der wirtschaftlichen Forschung und Politik gehabt hat." Dafür erhält der Ausgezeichnete nun neun Millionen schwedische Kronen, umgerechnet 940.000 Euro als Preisgeld.