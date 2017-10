Im vergangenen Jahr wurden die britischen Forscher David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane und J. Michael Kosterlitz für ihre Arbeiten über exotische Materiezustände ausgezeichnet. Die Forschung der drei Physiker, die alle in den USA arbeiten, kann für die Materialwissenschaft und die Elektronik von großer Bedeutung sein. Vor zehn Jahren, 2007, hatte mit Peter Grünberg zuletzt ein deutscher Wissenschaftler den Physiknobelpreis erhalten.

Bereits am Montag waren die drei Amerikaner Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young für ihre Forschung zur Funktion der inneren Uhr mit dem Medizinnobelpreis ausgezeichnet worden.

Am Mittwoch folgt die Bekanntgabe des Chemienobelpreisträgers. Der Literaturpreisträger wird am Donnerstag präsentiert. Die Bekanntgabe des Friedensnobelpreisträgers findet traditionell nicht in Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo statt. Das hatte der Stifter des Preises, der schwedische Industrielle Alfred Nobel, in seinem Testament so verfügt. Am Montag folgt dann noch die Bekanntgabe des Wirtschaftspreises, der nicht von Nobel gestiftet wurde, sondern erst später dazu kam.