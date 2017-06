MünchenRund 100 Aktivisten haben am Mittwoch mit Blasmusik und Freibier am Europäischen Patentamt (EPA) in München die Übergabe ihres Einspruchs gegen ein Patent auf Braugerste zur Party gemacht. Die Patentgegner fuhren vor dem EPA mit einem Wiesn-Brauereigespann vor. Zwei große Brauereien beanspruchen nach Angaben des Bündnisses „Keine Patente auf Saatgut“ eine bestimmte Braugerste, den Brauvorgang damit und das fertige Bier als ihre Erfindung. Die Gerste war unter Nutzung zufälliger Mutationen gezüchtet worden.

Die Konzerne hatten schon zwei Patente auf andere Gerstenpflanzen erhalten. Aufgrund zufälliger Mutationen fehlen ihnen Stoffe, die den Geschmack von Bier beeinträchtigen können. Das dritte Patent, das 2016 erteilt wurde, betrifft eine Kreuzung der beiden Gerstensorten. Diese Pflanze weist eine Kombination der Eigenschaften auf.