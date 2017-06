PekingChina will erstmals seit mehr als 40 Jahren wieder Gestein vom Mond zur Erde bringen. Die Raumfähre „Chang'e 5“ soll dazu in der sogenannten Mons-Rümker-Region landen, so Liu Jizhong von Chinas Mondprogramm auf einer Konferenz in Peking, über die die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Es wäre das erste Mal, dass ein chinesisches Raumschiff nach einer Mondlandung mit Mondgestein zur Erde zurückkehrt. Als Starttermin der Mission wurde der kommende November genannt.