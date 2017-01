Bild vergrößern Mitarbeiter des Bremer Satellitenbauers OHB bei der Prüfung eines Telekommunikationssatelliten. dpa Bild:

Erstmals seit Jahrzehnten startet wieder ein in Deutschland gebauter Telekommunikationssatellit ins All. Mit der neuen Satellitenplattform SmallGEO will das Bremer Unternehmen OHB einen neuen Markt erschließen.