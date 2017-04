Die Art lebt in der Tiefsee und ihre Lebensweise ist bisher kaum bekannt. Wissenschaftler des Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) in Kalifornien die Spezies in den vergangenen 27 Jahren nur drei Mal lebend gesichtet. Häufiger sind dagegen Funde von toten Tieren in den Netzen von Fischtrawlern.

Wie die Forscher des MBARI und des Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel nun im Online-Journal Scientific Reports berichten, filmten Tiefseeroboter die schwer auffindbaren Tiere während einer Expedition in der Bucht vor Montery und vor Hawaii. Eines habe eine große Qualle in seinen Armen festgehalten, sagte der Kieler Meeresbiologe Henk-Jan Hoving.

Daraufhin untersuchte das Team älteres Bildmaterial und stellte fest, dass ein weiteres Exemplar ebenfalls eine Qualle in seinen Fangarmen hielt. Im Magen von fünf toten Kraken entdeckten die Experten ebenfalls Quallen.



Unterschätzte Nahrungsquelle



Quallen sind in der Tiefsee weit verbreitet und bieten dem eher langsamen Kraken eine einfach zu fangende Beute. Möglicherweise kann das Kraken-Weibchen nach dem Verspeisen der nährstoffreichen Teile den Schirm der Qualle mit ihren giftigen Nesselzellen sogar als Abwehrwaffe zu eigenen Zwecken nutzen, heißt es in einer Mitteilung des Kieler Geomar-Instituts.

Die Entdeckung der Forscher bestätigt frühere Erkenntnisse zu achtarmigen Tintenfischen. Bei drei anderen Familien dieser Gruppe war bereits bekannt, dass sie Quallen fressen oder zur eigenen Abwehr nutzen.