ZürichMenschen können durch elektrische Stimulation bestimmter Gehirnregionen ehrlicher werden. Das wollen Forscher der Universitäten Zürich, Chicago und Harvard herausgefunden haben. Ihr Studie präsentieren sie aktuell in den „Proceedings“ der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften („PNAS“).

Das Team experimentierte mit 300 etwa 23 Jahre alten Studenten bei einem Würfelspiel um Geld. Die jungen Leute notierten ihre Würfelergebnisse selbst und konnten unbemerkt falsche Angaben machen, um ihren Gewinn auf bis zu 90 Schweizer Franken (84 Euro) zu erhöhen.

Die Studenten ohne Hirnstimulation hätten in 37 Prozent der Fälle geschummelt, bei den Studenten mit Stimulation seien es nur 15 Prozent gewesen, schreiben Christian Ruff vom Labor zur Erforschung sozialer und neuronaler Systeme an der Universität Zürich und seine Ko-Autoren.

Bei dem Experiment wird ein Bereich im Stirnlappen, der sogenannte dorsolaterale präfrontale Cortex, durch schwachen Strom aus Elektroden auf der Kopfhaut stimuliert. Es ist bekannt, dass diese Hirnregion für Planung intellektueller Handlungen und Konflikt-Monitoring wichtig ist. Das Verhalten der Studenten sei nicht durch unterschiedliche moralische Grundsätze, Risikofreude oder Impulsivität zu erklären gewesen, so die Autoren.



Wachsender Markt



„Viele Studien haben schon gezeigt, dass man mit Elektrizität im Gehirn eine Menge machen kann“, sagte Walter Paulus, Direktor der Klinik für Klinische Neurophysiologie an der Universitätsmedizin Göttingen. Er war nicht an der Studie beteiligt. „Man kann sowohl funktionelle als auch strukturelle Veränderungen bewirken.“ In den USA würden etwa Patienten mit Depressionen und mit Hirntumoren mit Hirnstimulation behandelt.

Unehrlichkeit habe weltweit klare soziale und wirtschaftliche Konsequenzen, so die Studienautoren. Steuerhinterziehung koste nach Schätzungen fünf Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, und das Schmiergeld für öffentliche Entscheider belaufe sich im Jahr auf mehr als 1000 Milliarden US-Dollar (950 Milliarden Euro). Skandale wie bei VW mit den Abgaswerten hätten das Vertrauen auch in die Unternehmerwelt erschüttert.