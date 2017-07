DarmstadtStartschuss für eine Zeitreise in die Anfänge des Universums: Mit dem Teilchenbeschleuniger Fair (Facility for Antiproton and Ion Research) wollen Wissenschaftler Rätsel des Universums lösen. Gelüftet werden sollen unter anderem Geheimnisse aus der Zeit kurz nach dem Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren. Am heutigen Dienstag (4. Juli) hat der Bau der Anlage offiziell begonnen, der volle Betrieb ist für 2025 geplant.

Auf einer Fläche von 20 Hektar entsteht Fair am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt. „Das Projekt wird die Grenze unseres Wissens über das Universum weiter nach vorne schieben“, sagt der wissenschaftliche Geschäftsführer von Fair und GSI, Paolo Giubellino. Und Jörg Blaurock, technischer Geschäftsführer von Fair und GSI, ergänzt: „Das ist eine hochkomplexe Anlage. Wir wollen einzigartige Experimente durchführen.“