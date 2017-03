BerlinTrue-Wale gehören zu den Meeresbewohnern, die für Menschen meist unsichtbar bleiben. Die Tiere verbringen viel Zeit in großer Tiefe und kommen nur selten zum Atmen an die Oberfläche. Jetzt gelangen Forschern der University of St. Andrews (Großbritannien) die wohl ersten Unterwasseraufnahmen der mysteriösen Tiefsee-Bewohner.

Die Forscher um Natacha Aguilar de Soto berichten im Fachmagazin „PeerJ“ von insgesamt sieben True-Wal-Beobachtungen im Atlantik. Anhand von Videoaufnahmen, Fotos sowie Untersuchungen gestrandeter Tiere konnten die Biologen wichtige Erkenntnisse über die selten beobachteten Wale gewinnen.