Der Chemieriese Bayer wiederum hat sich mit dem US-Start-up Planetary Resources verbündet, das weltweit Felder mit Spezialkameras observieren will. „Wir erkennen, wie gesund die Pflanzen sind, ob sie Nährstoffe oder Wasser brauchen“, sagt Chris Lewicki, CEO von Planetary Resources. „Bis auf Traktorbreite können wir Landwirte Woche für Woche über den Zustand ihrer Felder informieren. Und helfen, Wasser, Dünger und Pestizide zu sparen.“ Lewicki will gar einen weltweiten Getreidezensus erstellen: „Wir wissen dann jederzeit, wie viel Mais oder Sojabohnen auf dem Planeten angebaut werden.“ Das Start-up Descartes Labs sondiert eine Million Gigabyte an Satellitenbildern, um die Weizenernte in den USA vorherzusagen. Zahlen, die für Rohstoffhändler an den Börsen relevant sind.

Keine Frage, der neue Vermessungsboom bringt auch immense Herausforderungen an den Datenschutz mit sich. Wer stellt sicher, dass einzelne Start-ups nicht demnächst jeden von uns jederzeit ausspionieren? Das Start-up Blacksky etwa will den gesamten Planeten ab 2019 mit 60 Satelliten ablichten. Es bietet dann Satellitenbilder von jedem Punkt der Erde an, nicht älter als 90 Minuten – für 90 Dollar pro Bild. Kombiniert mit Daten aus sozialen Netzwerken, meldet eine Software Behörden oder Konzernen, wenn etwas Wichtiges passiert – etwa ein Erdbeben in der Nähe einer Autofabrik –, und liefert die Satellitenbilder dazu.